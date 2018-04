Tendances Première : TRANSITION - WOPOP ! Un Artspace - Coworking - Store - 06/04/2018

Le coworking 2.0 verra très bientôt le jour à Woluwe-Saint-Lambert sous la forme d’un Artspace- Coworking- Store. Bref, un grand melting pot à la belge de talents et d’entrepreneurs. WOPOP ! sera ouvert pour des ateliers artistiques à destination des enfants, des couturiers, du relooking de meubles, des graphistes, des créateurs de bijoux, des décorateurs, des webdesigners, de l’impression sur textile, du dépôt-vente ... et pourquoi pas d'un espace d’exposition ? Avec Cécile Cornely et Céline Pijcke.

Émission Tendances Première