Deux frères trentenaires se sont lancés dans un projet un peu fou de tourner un film sur leur fratrie avec comme axe principal l’autisme de Robin, le benjamin. Le film sera tourné cette année et s’appelle Debout Frérot! - RoadTrip En Autisme. On en parle avec Quentin Baillet et Stéphanie Grosjean.

Émission Tendances Première