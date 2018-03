Tendances Première : Transition - Des valeurs féminines au service de la durabilité ! -...

Dans son « Vu d’ailleurs – Vu d’ici », Felice Gasperoni nous parle des valeurs féminines. VU D’AILLEURS Récit d’un super projet à Ouagadougou, dont l’objectif est de permettre aux femmes de s’insérer dans le marché du travail en faisant des boulots d’hommes ! En l’occurrence, mécanicien, électricien automobile et carrossier. En plus, elles réussissent à changer la mentalité de leurs collègues hommes. VU D’ICI Discussion avec Vincent Commenne, initiateur du mouvement des « Créatifs Culturels » en Belgique, économiste de formation, ancien responsable de la Banque Triodos puis d'autres structures visant l'éthique économique et financière, a écrit un livre "Lettre ouverte aux femmes : le monde et les hommes ont besoin de vous". Il lance prochainement une tournée de conférences gesticulantes "Comment les femmes sauveront le monde". http://www.creatifsculturels.be http://www.lettreauxfemmes.eu

Émission Tendances Première