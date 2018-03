Tendances Première : Transition - Yvette tisse une amitié avec ses voisins grâce à la...

Tout au long de l’année, Wassim, Sanae et Saida invitent régulièrement les résidents de la maison de repos Anne-Sylvie Mouzon pour jardiner et jouer ensemble. Au fil des saisons, Yvette tisse une amitié avec ses petits voisins grâce à la douce transformation de leur « Jardin des Délices ». Un réel écrin de sérénité et de douceur intergénérationnel au cœur de la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode. Avec Stéphanie Grosjean.

Émission Tendances Première