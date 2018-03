Tendances Première : Transition - Rob Hopkins, Le père des villes en transition - 23/03/2018

Aux 4 coins du monde, les villes en transition se lancent dans l’aventure. L’initiateur de ce mouvement des villes en transition, l’Anglais Rob Hopkins est de passage à Bruxelles cette semaine pour une conférence à LLN. On a sauté sur l’occasion pour l’inviter en studio ce vendredi et faire le point sur ce mouvement qui a su tisser sa toile dans le monde en quelques années seulement. Avec la participation de Felice Gasperoni et François Olivier Devaux, du Réseau Transition Belgique.

Émission Tendances Première