Tendances Première : TRANSITION - Réveillons nos passions endormies avec moodbooster, - 21/03/2018

TRANSITION Emilie Lessire et Caty Vandendriessche font partie de ces êtres inspirants qui ont le bon goût de partager leurs bons plans avec les autres. Leur objectif ? Favoriser le passage à l'action, réveiller les passions endormies qui donnent l'envie de "s'y mettre", de préférence dans la joie. Des exercices qu'elles ont testés personnellement avant d'en faire bénéficier le plus grand nombre à travers une plateforme, moodbooster qui, comme son nom l'indique, envoie chaque jour une dose de motivation et ce, gratuitement. www/moodbooster.be Avec Anne Sophie De Keyser.

Émission Tendances Première