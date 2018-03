La brasserie coopérative Liégeoise est née en 2016 et est une brasserie bio wallonne. Un projet complexe, humain et solidaire qui a été mené à bien par une équipe motivée et des coopérateurs. Aujourd’hui la Badjawe et la Nigauds sont à déguster. Stany Herman (co-fondateur) et Raphaël lamblois (brasseur) nous raconte l’histoire.

Émission Tendances Première