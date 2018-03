Tendances Première : TRANSITION - Goodyear Oxygène et Materia Nova - 15/03/2018

VU D’AILLEURS Goodyear a présenté un nouveau type de pneu révolutionnaire au dernier Salon de l’auto de Genève. Il est fabriqué par impression 3D à partir de vieux pneus, mais surtout il contient des plantes, en l’occurrence de la mousse, et ce ne sont pas les seules surprises qu’il nous réserve. VU D’ICI Dans les laboratoires de la société Materia Nova (spin off de l’Université de Mons) on travaille sur des nouveaux matériaux écologiques (films de paillages biodégradables, plastiques écologiques pour panneaux photovoltaïques, filtres de cigarettes biodégradables, textiles antibactériens issus de la betterave, etc

Émission Tendances Première