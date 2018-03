Tendances Première : TRANSITION - Zéro déchet ... et humour ! - 14/03/2018

Rendre la thématique du zéro déchet drôle et captivante, telle est la prouesse de David Samin dans Rien ne se perd ou presque. Avec un dynamisme communicatif, ce pompier de profession propose des capsules vidéo sur des astuces du quotidien faciles à mettre en oeuvre directement chez soi. On se surprend à en regarder encore et encore et à avoir envie de les mettre en pratique là, maintenant, de toute urgence. www.rienneseperdoupresque.com Avec Anne Sophie De Keyser.

Émission Tendances Première