Tendances Première : TRANSITION - L'auto-louange ou la technique du kasàlà - 09/03/2018

Issu de l'Afrique, le kasàlà est une technique de développement personnel qui permet par l'auto-louange de favoriser l'estime de soi et des autres. Il s'énonce devant un groupe et dans un contexte précis (anniversaire, naissance, décès ou funérailles, mariage...). Ces figures de style, ainsi que le cadre rituel dans lequel on s'y adonne, rendent légitime une flatterie de soi qui, au quotidien, n'est pas admise. Samuelle Dupuis est psychologue pour enfants. Elle aime écrire et est comédienne amateure depuis de longues années. Sa rencontre avec le kasàlà en 2012 a été très significative pour elle.

