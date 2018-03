Tous les buveurs de café le savent : chaque tasse produit sa dose de marc de café qui finit souvent au mieux dans le compost, au plus fréquent dans la poubelle. Fungi Up, une jeune coopérative liégeoise, propose une alternative et recycle le marc de café. Avec Jean François Pecheur, l’un des fondateurs de la coopérative. http://fungiup.be/

