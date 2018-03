Tendances Première : TRANSITION - Salon L'Ardenne en transition ! - 28/02/2018

Parce que les réalités de notre pays sont multiples, mais non moins mouvantes, le Centre Culturel Stavelot- Trois Ponts organise pour la 2e année consécutive le salon Ardenne en transition ce vendredi 2 mars et ce dimanche 4 mars. Au programme 23 projets à découvrir, des stands et des conférences autour des thématiques essentielles de l'investissement, de l'habitat, de l'éducation, de la consommation, ou encore de notre pouvoir d'action en tant que citoyen. Des activités sont également prévues pour les enfants. Avec Anne Sophie De Keyser.

Émission Tendances Première