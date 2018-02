Tendances Première : TRANSITION - Vu d'ailleurs et vu d'ici - 22/02/2018

TRANSITION VU D’AILLEURS Une belle initiative pour recréer du lien : Edible Book Festival http://wnybookarts.org/edible-book-festival/ dont l’initiatrice est Béatrice Coron. VU D’ICI Valérie De Raedt était responsable marketing dans une entreprise internationale de construction, dans la région de Courtrai. Toujours attentive à son alimentation, elle décide de vivre sans sucre et comprend la nécessité de proposer des recettes « différemment sucrées ». Elle se lance alors dans la création de tartes et gâteaux crus et végans !

Émission Tendances Première