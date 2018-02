Tendances Première : Transition - bulbme.com, le Wikipedia des valeurs. Avec Jean-Charles della...

Après plus de 20 ans de métier dans la publicité, Jean-Charles della Faille, en quête de sens, est parvenu à transformer ses réflexions en véritables outils, par des conférences et des formations, mais surtout au travers d’un outil online 100% gratuit : bulbme.com. Véritable plateforme d’échange et de création d’articles inspirants, Wikipedia des valeurs en version bulles d’oxygène et d’inspiration, il entend par ce biais contribuer à permettre à chacun de redevenir le moteur de sa vie et de ses choix, en favorisant, par une réflexion sur les valeurs universelles, l’occasion de se les réapproprier. Avec notre journaliste, Anne Sophie De Keyser.

Émission Tendances Première