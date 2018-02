Tendances Première : Transition - Wapa International, pour la réinsertion des ex-enfants soldats...

TRANSITION Comme chaque année, le 12 février nous rappelle l’existence d’un phénomène qui perdure : le recrutement d’enfants comme soldats. Leur nombre est estimé à 250.000. Ils sont répartis sur une vingtaine de pays à travers le monde. Indignée par ce fléau, l’association belge WAPA International (War-Affected People’s Association) lutte pour la réinsertion des ex-enfants soldats en finançant des programmes de soins de santé, de réinsertion socio-économique et d’éducation en Ouganda et au Sri Lanka. Avec Solveig Vinamont, et Véronique Cranembrouck et aussi Benoît Letor, un Belge qui se mobilise.http://wapainternational.org/fr

Émission Tendances Première