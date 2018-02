Tendances Première : Transition - Noir Wine Bar Concept. - 06/02/2018

10h30 – TRANSITION Pierre Barbieux et Nassim Khabazi sont deux entrepreneurs et propriétaires de restaurants bruxellois talentueux. Passionnés et engagés, mais aussi audacieux, ils sont occupés à créer un circuit d’approvisionnement véritablement court grâce à l’achat d’un terrain à la périphérie de Bruxelles sur lequel ils font pousser des fruits et légumes originaux et rares, aux intérêts gustatifs et nutritifs avérés. L’occasion de faire découvrir des saveurs nouvelles mais aussi de sensibiliser aux causes qui leur tiennent à cœur et à l’urgence d’y succomber. http://noirwinebar.be/

Émission Tendances Première