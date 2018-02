Le week-end du 16 au 18 mars 2018, à Vielsam, aura eu lieu la deuxième retraite créative organisée du Baobab. Ce rendez-vous est destiné aux femmes et plus particulièrement aux mamans qui souhaitent faire une pause dans leur rythme effréné du quotidien. C'est une invitation à prendre plus de temps pour elles, à travers des ateliers créatifs et méditatifs. Avec Laurence Dehaemers

