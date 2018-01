Rien ne semble pouvoir arrêter le tandem constitué par Sandrine Kondor et son mari Eric Bonnarens. Après 20 ans dans la publicité, ils ont su assurer un tournant en douceur dans la création, à presque 50 ans, de la marque de bijoux Wia Brussels. Du made in Belgium plein d'amour et de délicatesse, avec une touche ensoleillée qui favorise la bonne humeur. Avec Anne-Sophie Dekeyser.

Émission Tendances Première