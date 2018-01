Stéphanie Grosjean nous parle aujourd'hui du travail au sein de la cellule Eco-Design du Mad Brussels (centre design et mode de Bruxelles). Qu'est-ce que l'eco-design ? Quels en sont les enjeux et comment le promouvoir dans l'enseignement et le monde de l'entreprise ? Benjamin d'Ieteren, coordinateur éco-design pour le MAD, nous donnera les réponses.

Émission Tendances Première