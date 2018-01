Tendances Première : TRANSITION - Would You React ? - 29/01/2018

Face à des situations d'incivilité, de vandalisme, etc. nous restons souvent spectatreur.ice.s. En reproduisant certaines situations du quotidien via des caméras cachées pour sensibiliser le public face à ces faits mais aussi lui donner une clé de lecture supplémentaire grâce aux spécialistes qui interviennent dans chaque vidéo, Would You React? Est devenue une initiative globale de sensibilisation, de promotion et d'éducation via les médias. Avec Jonathan Lambinet et Yves-Pascal Mukadi.

Émission Tendances Première