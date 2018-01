Tendances Première : TRANSITION - Les greeters - 26/01/2018

Les greeters: ces habitants passionnés par leur ville ou leur région, soucieux de vous la faire partager le temps d'une rencontre insolite et hors du commun. Bruxellois, Carolos, Montois, Namurois, Thudiniens et Verviertois vous ouvrent les bras durant leur temps libre pour vous accueillir et vous faire découvrir leurs quartiers, leurs ambiances et leurs coups de cœur, ce gratuitement ! Nos invités sont Philippine Nicaise, responsable du réseaux bruxellois et une greeter, Isabelle Ghislain.

Émission Tendances Première