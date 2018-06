Tendances Première : Transition : Vu d'ailleurs et vu d'ici - Remove Debris et Le plogging -...

VU D’AILLEURS Pendant toute la saison, nous avons découvert de belles initiatives de transition à travers le monde… pour terminer en beauté, prenons un peu de hauteur… voire beaucoup de hauteur ! Direction : carrément l’espace ! Parce que là aussi il y a énormément de déchets… une mission baptisée removeDEBRIS vient d’être lancée, et son objectif est de tester une série de techniques pour capturer les déchets provenant de satellites, sondes spatiales et autres navettes. VU D’ICI Retour sur Terre, cette fois au ras des pâquerettes, avec Pierre Bourguignon qui nous explique comment ramasser des déchets pendant qu’on fait son jogging ! C’est une vraie mode dans les pays anglosaxons, mais chez nous, est-ce que ça prend ? Et y a-t-il un intérêt qui va au-delà du respect de la nature ? La réponse est évidemment oui !

