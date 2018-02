BBFL c’est une ligue de foot amateur regroupant uniquement des équipes composées de filles. Une première en Belgique Où se forment de plus en plus d'équipes. En plus de permettre de briser les clichés, la BBFL est impliquée dans un projet humanitaire : #PlayBeyond > "Akhand Jyoti" qui soutient l'émancipation des femmes en luttant contre le mariage forcé. www.bbfl.be

Émission Tendances Première