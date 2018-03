Tendances Première : Transition 2 - La Coopérative Paysans-Artisans - 22/03/2018

Coopérative Paysans-Artisans L’agriculture industrielle est dans l’impasse. Pourtant dans notre région, des petits producteurs, des paysans-artisans, réinventent avec passion le métier d’agriculteur, lui redonnent sens, en refusant le gigantisme, en misant sur la diversité et la qualité de leurs produits, en privilégiant par choix et par nécessité le contact direct avec le consommateur. Des artisans de plus en plus nombreux transforment ces produits avec créativité et rigueur. Avec Benoit Dave.

Émission Tendances Première