Tendances Première : TRANSITION 2 - Vu d'ici : Love Meat Tender - 08/03/2018

Dans la séquence transition d’aujourd’hui nous allons parler d’animaux et nous allons aller à la rencontre de citoyens qui se bougent pour les protéger et leur donner une vie digne. D’abord aux Etats-Unis, avec l’histoire de Samantha Martin qui parcours le pays avec sa compagnie de chats acrobates « Acro cats », dont l’objectif est non seulement de divertir le public, mais aussi et surtout de le sensibiliser à la nécessité d’adopter des chats abandonnés plutôt que d’en acheter dans des magasins ou chez des éleveurs. Dans la partie « vu d’ici » nous discuterons avec le vétérinaire Yvan Beck, auteur du film « Love Meat Tender » il y a déjà quelques années, qui pousse sa lutte pour la protection des animaux encore plus loin : son nouveau combat est la reconnaissance d’un statut légal pour les êtres vivants, quelle que soit leur nature.

