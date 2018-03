Tendances Première : Transition 2 - Des cosmétiques naturels avec Make Senz - 02/03/2018

Prendre soin de sa peau de manière naturelle, sans produits de la pétrochimie, sans conservateurs et ingrédients pertubateurs endocriniens… on en parle de plus en plus et un nombre croissant d’hommes et de femmes de toute génération optent pour des cosmétiques naturels. Sophie Trenteseaux, a créé il y a 5 ans Make SENZ, une ligne de soins cosmétiques bio et végétaux, une boutique du même nom dédiée à ses soins et autres marques bio, un atelier de formation en cosmétique naturelle ouvert à tous, un centre de soins au-dessus de la boutique qui se trouve à Ixelles. www.make-senz.be

