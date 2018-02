La Maison Mieux-Être à Charleroi, c’est avant tout une parenthèse, un lieu de transition entre l’hôpital et votre vie quotidienne. Le but : donner aux patients atteints d’un cancer les ressources nécessaires pour mieux vivre et traverser le cancer. Une équipe de bénévoles d’accueil et d’animation est là pour vous accompagner, et vous guider dans la Maison. Avec Anne Humblet, coordonnatrice.

Émission Tendances Première