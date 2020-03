Tendances Première : Beelance vient en aide aux entreprises pour organiser le télétravail sur Auvio

Les freelances IT et digitaux sont prêt à aider les entreprises qui ont besoin de garantir une business continuity en travaillant avec des expert qui ont l’habitude de travailler en télé travail. C’est pourquoi Beelance en tant que plateforme de mise en relation a décidé de jouer son rôle de rassembleur à fond , en ne faisant plus payer les abonnements, afin de permettre aux sociétés de demander de l’aide au talent IT et digital sans plus aucune contrainte. Laurent Philippe HAM : www.beelance.io