Tendances Première : #MuseumAtHome les visites virtuelles de musées sur Auvio

Pour le public des musées et les travailleurs culturels, la vie se doit de continuer. C’est pourquoi Brussels Museums lance la campagne #MuseumAtHome via ses réseaux sociaux durant les prochaines semaines. Cette campagne souhaite encourager les musées à Bruxelles, en Belgique et pourquoi pas, à travers le monde à résister et continuer à partager leurs trésors en ligne. Les musées qui le souhaitent y sont ainsi invités à partager leurs visites virtuelles, à évoquer l’histoire de leurs œuvres préférées ou chefs-d’œuvre, à parler de leur plus récente expo, … en utilisant le hashtag #MuseumAtHome dans leurs publications. Brussels Museums repartagera les contenus des musées bruxellois sur ses pages Instagram, Facebook et Twitter @brusselsmuseums.