Nos Rendez-vous, nos retrouvailles : Ouvert depuis peu à Seraing, le restaurant Utopia se veut éco-responsable et ouvert à des approches culturelles et sociales dans le quartier. Comment conjuguer un restaurant gastronomique tout en étant impliqué dans son quartier? Nous en parlerons avec Benjamin Gaugue et Amena El Banati à la tête du restaurant