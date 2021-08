Tendances Première : Du champ à l’assiette. sur Auvio

Smala c’est d’abord un champ à Anderlecht, trois amies et l’envie de consommer des produits en circuit court. Arth la cheffe, Zophia la maraichère et Anaïs la coordinatrice du projet servent dans leur ginguette des légumes issus de leur champ. Smala c’est donc un endroit où se régaler mais également un lieu pour faire ses emplettes. Le samedi un marché vous propose les produits de Zophia, mais également d’autres productions locales et tout ceci en pleine ville ! Anais Verrigdt, nous explique le projet Smala !