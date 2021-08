Tendances Première : "Trains et sac à dos" dans le Sud de la Wallonie sur Auvio

Plusieurs parcs naturels wallons et gares ferroviaires se sont coordonnés pour proposer 16 itinéraires se reliant les uns aux autres. Le principe est de laisser la voiture de côté pour se lancer dans la traversée du sud du pays de gare en gare. De Gedinne à Graide, de Poix-St-Hubert à Libramont, de Bertrix à Florenville... en tout, ce sont 280 km de randonnée qui sont proposés avec 12 gares connectées. Cet été, les plus téméraires pourront participer au challenge "Train & Sac à dos". Le défi ? Parcourir un maximum des 16 itinéraires et prendre la pose dans des endroits clés pour chaque itinéraire ! Notre invitée : Juliette Denoyelle, Parc Naturel de Gaume.