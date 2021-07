Tendances Première : Le P’tit Atelier de Félicie pour coudre vos propres créations ! sur Auvio

Brigitte Kersten a toujours vu sa mamie, Félicie coudre tard le soir sur sa vieille machine à pédales. Brigitte est donc tombée dans la passion de la couture dès son plus jeune âge. Elle propose donc des ateliers et cours de couture pour adultes débutants et confirmés mais aussi pour enfants. De quoi laisser libre cours à la création de vos propres vêtements ! Cours de couture à Nivelles, Mons, Namur - P'tit atelier de Félicie (atelierdefelicie.be)