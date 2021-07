Tendances Première : The Flow By Charlie’s Club sur Auvio

Centre nautique, scène et salle d’exposition ouverte, lieux de compétition mais également lieux d’apprentissage axés autour de la méditation, de l’art et de la Meuse. Le Flow by Charlie’s Club vous propose une vraie communion des genres. Vous y découvrirez du paddle yoga, du paddle méditation, du polo paddle, du paddle collectif (planche de 8 personnes), du paddle classique. Le centre propose également des balades de 5 km avec un guide nature et cela dès 6h du matin, avec petit-déjeuner ! Cette ribambelle d’activités multiples et variées vous est présentée par Bertrand Loute à l’initiative du projet. (20+) The Flow by Charlie's Club | Facebook