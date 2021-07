Tendances Première : « De Pékin à Hankou, une aventure belge en Chine », une exposition à Train World. sur Auvio

Entre 1898 et 1905, une poignée d’ingénieurs belges réalise un exploit industriel hors du commun, la ligne de chemin de fer Pékin-Hankou (aujourd’hui Wuhan), 1200 kilomètres de liaison ferroviaire entre le nord et le sud de la Chine. Une exposition retrace cette épopée « De Pékin à Hankou, une aventure belge en Chine », jusqu’au 24 octobre 2021 à Train World - Gare de Schaerbeek. On en parle avec Thierry Denuit, responsable de Train World - le musée de la SNCB. Accueil - Train World