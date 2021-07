Tendances Première : Traces, Une Expo de Gaël Turine et Caroline Lamarche sur Auvio

« Traces » c’est un livre édité chez Luc Pire rassemblant les portraits photographiques et les témoignages du personnel soignant des hôpitaux Iris Sud en plein crise du covid , réalisé par Gaël Turine, photographe et Caroline Lamarche, auteure. Mais, c’est aussi une exposition itinérante, à voir cet été à la chapelle de Boondael-Square du Vieux Tilleul, 10 à 1050 Ixelles et dans d’autres communes de la région bruxelloise à partir de l’automne ! Agenda (ixelles.be)