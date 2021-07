Tendances Première : La route du malt sur Auvio

À l’origine les dégustations de Whisky et de Rhum sont une passion pour David et Patrick, ils adorent découvrir de nouveaux spiritueux. À force de tasting entre amis, ils franchissent le pas en 2013 et fondent une petite entreprise de dégustation à domicile. Pour un groupe d’un minimum de 6 personnes, The spirits of malts propose de partir à la découverte de 6 alcools différents en vous laissant le choix de la thématique. David et Patrick le disent eux-mêmes : "l'alcool demeure un plaisir, à condition toutefois de le respecter et de ne jamais en abuser... nous privilégions toujours la qualité à la quantité." SPIRIT OF MALTS | Belgique | Dégustation de Whisky