Tendances Première : La dinette, Un café Parents et Bébés friendly sur Auvio

" La dinette " c’est un endroit de rencontre familiale ouvert par Hélène et Pauline, deux anciennes puéricultrices. Un café où les parents peuvent venir avec le strict minimum et trouver des couches, du liniment, des petits pots bio, des espaces de jeux, des chaises hautes et des livres pour les petits. Covid oblige, les ateliers liés à la parentalité ou les initiatives sportives sont reportés au mois de septembre. Vous y trouverez aussi des produits issus de commerces et de producteurs locaux, et ça, ça fait plaisir. Les deux patronnes de " La dinette " ont pensé au confort des enfants mais aussi à celui des parents. Profitez d’une bonne bière belge en regardant votre enfant s’amuser avec d’autres bambins ! Si vous voulez plus d'info c’est sur Instagram que ça se passe à : dinette_café .