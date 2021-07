Tendances Première : À Bruxelles, à vélo, on dépasse les autos ! sur Auvio

Pandémie oblige, l’usage du vélo s’est développé en ville et pour répondre à cet engouement visit.brussels a créé des Bike Hubs. Un Bike Hub c’est quoi ? C’est un endroit où vous pourrez trouver une multitude d’information sur le vélo. Aux Hubs See U et Grand hospice vous pourrez : customiser votre cadre, réparer votre vélo, trouver des itinéraires de balade ou encore acheter et louer des vélos. Edouard Meier gestionnaire de ces hubs, nous explique cette initiative temporaire. Le projet se pérennisera selon la demande.