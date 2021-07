Tendances Première : Les Apéros du vendredi : Et si on prenait un cocktail ? sur Auvio

Un nouveau bar à cocktails, le Jolie Joli Cocktail Club a ouvert ses portes à Saint-Gilles. Ambiance cosy, rock and roll et funky pour découvrir avec modération Le Little Sushine, Le Zenzero limo, Le Baroudeur imaginés par le mixologiste en herbe, Nicolas, tout dégustant des finger foods homemade ! Avec Nicolas Brausch, mixologiste. Pour bien commencer le week-end !