Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Café du lac de Genval. Deux secteurs qui ont souffert et qui souffrent toujours de la crise liée au Covid19 : la culture et l'Horeca. C'est dans ce contexte que le Café du lac de Genval propose de mettre à l'honneur des artistes. Ou comment redonner du souffle à l'Horeca et à la culture simultanément !