Tendances Première : Les Apéros du monde : Cap sur la Corse... sur Auvio

NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES, nouvelle séquence de l’été : avec le déconfinement progressif, retrouvons-nous petit à petit, créons des liens et découvrons les trésors près de chez nous : NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES propose des idées de choses à faire, à voir, à déguster, à partager… pas très loin ! Et le vendredi, nous vous proposons de voyager depuis votre salon ou votre jardin avec Les apéros du monde… Cap sur LA CORSE avec Thibault de Rocca Serra, chef d’un bar à vin et restauration à Ixelles: "L'îlot Corse". Il va nous faire découvrir les différentes traditions "apéritives" de l'île de Beauté suivant les régions. Fête des papilles assurée !