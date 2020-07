Tendances Première : J’achète Belge ! sur Auvio

NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES, nouvelle séquence de l’été. Nouvelle séquence de l’été : avec le déconfinement progressif, retrouvons-nous petit à petit, créons des liens et découvrons les trésors près de chez nous : NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES propose des idées de choses à faire, à voir, à déguster, à partager… pas très loin ! Aujourd’hui, J’achète Belge. En adoptant une démarche consciente et en choisissant des marques, des créations ou des produits belges, nous aidons les esprits créatifs du pays à développer leur projet, c’est l’occasion pour nous aussi de faire en plus de belles trouvailles en matière de déco, garde-robe, bibliothèque, playlist, cinéma et bien plus encore… On en parle avec Laure Capitani, Coordinatrice, Wallonie-Bruxelles Design Mode. https://jachetebelge.be/fr