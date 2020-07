Tendances Première : Welcome To My Garden. Où camper gratuitement en Belgique ? sur Auvio

NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES, nouvelle séquence de l’été. Aujourd’hui, Welcome To My Garden. Où camper gratuitement en Belgique ? Cet été, nous serons nombreux à passer nos vacances en Belgique. Et c’est tant mieux ! Car nous pourrons y camper gratuitement … cela grâce à trois jeunes Belges qui ont créé une plateforme qui recense tous les spots où planter sa tente chez l’habitant. Une initiative originale, citoyenne et locale qui s’adresse principalement aux voyageurs et voyageuses adeptes du slow travel, qui se déplacent à vélo ou à pied. On en parle avec Manon Brulard, l'une des fondatrices du site. Site web: Welcome To My Garden Page Facebook: @Wecome2mygarden