Tendances Première : La Houblonde, une bière belge, brassée avec une eau dynamisée, des céréales bio et un élixir de fleur! sur Auvio

Avec le déconfinement progressif, retrouvons-nous petit à petit, créons des liens et découvrons les trésors près de chez nous : NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES propose des idées de choses à faire, à voir, à déguster, à partager… pas très loin ! Aujourd’hui, La Houblonde, une bière belge, brassée avec une eau dynamisée, des céréales bio, un élixir de fleur et un savoir-faire ancestral ! Cette bière vient de recevoir 3 étoiles au Superior Taste Award décerné par 200 chefs étoilés européens. On en parle avec Christophe Carrette, l’un des fondateurs.