Nouvel outil pour découvrir la célèbre Abbaye de Villers-la-Ville, une application QR Code qui vous ouvre les possibles d’une visite augmentée et vous donne accès à l’histoire séculaire de ce site exceptionnel de Wallonie. Focus aussi sur les événements et activités proposés au cœur des ruines, tout au long de l’été et à la rentrée, avec Cédric Delcour directeur de l’Abbaye.