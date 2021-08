Tendances Première : Le festin forain à la Citadelle de Namur sur Auvio

Trois compagnies de théâtre forain étaient censées fêter leur anniversaire ensemble en 2020 mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Les Baladins du miroir, les ArTpenteurs (Suisse) et les Bonimenteurs fêteront donc respectivement leurs 40, 20 et 20 ans avec une année de retard. Toute cette semaine, seront proposés au public rencontres et musiques, balançoires et jeux de plein air, scènes de tréteaux, cabinets de curiosité́ et grands boniments avec un spectacle chaque soir. Avec Christine Laverdure, directrice du Comité Animation Citadelle, organisateur de l’événement. Festin Forain | Citadelle de Namur