Tendances Première : L’expo Geo'Dynamic qui décoiffe ! sur Auvio

La tête dans les nuages, les cheveux dans le vent... l'expo Geo'Dynamic débarque le 1er juillet au Pass! Dans ce nouvel espace aux allures de station d’observation de la Terre, on explore, on découvre, on joue, on expérimente, on ressent : la pluie, les orages, les nuages, les tremblements de terre ou le vent. Une véritable immersion par les sens et par l'action. Prêt à débuter cette aventure ? https://www.visitmons.be/agenda/expositions/geo-dynamic-nouvelle-exposition-au-pass-3176035