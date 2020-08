Tendances Première : L’application Wallywood sur Auvio

La Wallonie sert régulièrement de décor pour des tournages internationaux. L'occasion, cet été, de se balader à la découverte des parcs, châteaux ou sites de tournages de films connus ou moins connus. L’application "Wallywood" été créée cet été et vous propose toute une série de balades et de découvertes par l’intermédiaire de vidéos, images, anecdotes et gadgets interactifs. Jean-François Tefnin de Wallimage sera des nôtres.