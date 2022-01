Chaque jour de cette semaine, nous nous arrêtons sur un mot qui fera l'actualité en 2022. Place aujourd'hui à #Métavers. Les métavers seront des mondes virtuels dans lesquels les individus, les entreprises, les organisations, les universités et les pouvoirs publics pourront interagir via des avatars. Avec Olivier Servais, anthropologue, doyen de la faculté sciences économiques, politiques et sociales à l'UCLouvain.